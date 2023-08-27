يضع اليوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حجر أساس تنفيذ المستودع الإستراتيجى للسلع التموينية فى محافظة الأقصر.
«المال» تنفرد بتفاصيل تدشين المستودع الاستراتيجي للسلع التموينية في الأقصر بتكلفة 1.3 مليار جنيه
«حسن علام» تتولى تمويل وإدارة وتشغيل المشروع مقابل حق انتفاع 35 عاما
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