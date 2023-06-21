قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن مصر تسعى لإحياء مشروع حقل غاز “غزة مارين”، يدعمها فى ذلك 3 مقومات رئيسية، أولها عضويتها بمنتدى غاز شرق المتوسط، وثانيهما خبراتها وإمكاناتها بمشروعات تنمية الحقول، وأخيراً امتلاكها البنية التحتية من خطوط لنقل الغاز ومحطات للإسالة لخدمة المشروع.
«المال» تنشر تفاصيل دور مصر فى إعادة إحياء حقل غاز «غزة مارين»
مصادر: 3 مقومات تدعم الدولة.. تتصدرها البنية التحتية لتسييل الإنتاج وتصديره
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