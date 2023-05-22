تضمنت الإستراتيجية المقترحة لتطوير عمل الغرفة التجارية بالإسكندرية خلال السنوات الأربع المقبلة والمقدمة من أحمد الوكيل رئيسها الحالى، العديد من البنود فى مقدمتها سرعة تحويل مقارها إلى مبانٍ ذكية، وتطوير أكاديمية التجار وتقديم دورات لرفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع فى الاتفاقيات المحاسبية مع مصلحة الضرائب لدعم منتسبى الغرفة.
«المال» تنشر إستراتيجية «الوكيل» لتطوير عمل الغرفة التجارية بالإسكندرية
قدمها فى اجتماعه مع عدد من أعضائها الأسبوع الماضى
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