تعتزم الحكومة تحفيز شركات السيارات لإنتاج الطرازات الكهربائية محليًا، عبر تسهيل شروط الحصول على الامتيازات التى يتضمنها البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة، ليتحمل منتجوها %50 فقط من الأعباء التى يلتزم بها مصنعو المركبات التقليدية العاملة بالبنزين والسولار.
«المال» تكشف شروط منح حوافز «السيارات الكهربائية»
ضمن البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة
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