«المال» تكشف شروط منح حوافز «السيارات الكهربائية»

ضمن البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة

«المال» تكشف شروط منح حوافز «السيارات الكهربائية»
حسين القباني

حسين القباني

10:00 ص, الخميس, 14 ديسمبر 23

تعتزم الحكومة تحفيز شركات السيارات لإنتاج الطرازات الكهربائية محليًا، عبر تسهيل شروط الحصول على الامتيازات التى يتضمنها البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة، ليتحمل منتجوها %50 فقط من الأعباء التى يلتزم بها مصنعو المركبات التقليدية العاملة بالبنزين والسولار.

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حسين القباني

حسين القباني

10:00 ص, الخميس, 14 ديسمبر 23