«المال» ترصد روشتة الخروج الآمن لـ«سويفل» من عثراتها المالية

أرجع مجموعة من خبراء ريادة الأعمال والمتخصصين فى الاستثمار فى شركات رأس المال المخاطر أسباب تراجع القيمة السوقية لشركة سويفل هولدينجز كورب لطلب خدمات النقل الجماعى الذكى عبر المحمول وهبوط قيمة أسهمها فى بورصة ناسداك الأمريكية لأدنى مستوى لها إلى غياب التقييم العادل للشركة ، علاوة على عدم توافر بيانات رسمية واضحة من قبل الشركة توضح حقيقة موقفها المالي.
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