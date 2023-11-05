يتوقع خبراء ومحللون ماليون أداء إيجابيا للبورصة المصرية فى تعاملات الأسبوع الحالى، مرجحين تحرك المؤشر الرئيسى”EGX30 “ صوب مستويات 23000 نقطة، مع مواصلة المؤسسات المصرية قيادتها للسوق مع توجهاتها الشرائية تحوطا من قفزات التضخم المحتملة مع الخفض المرتقب لسعر العملة.
المؤسسات المحلية تقود البورصة نحو الصعود خوفاً من تخفيض الجنيه
سجلت التعاملات 172.6 مليار جنيه بتنفيذات على 5.260 مليار ورقة مالية
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