المؤسسات المحلية تقود البورصة نحو الصعود خوفاً من تخفيض الجنيه

سجلت التعاملات 172.6 مليار جنيه بتنفيذات على 5.260 مليار ورقة مالية

المؤسسات المحلية تقود البورصة نحو الصعود خوفاً من تخفيض الجنيه
منى عبدالباري

منى عبدالباري

8:30 ص, الأحد, 5 نوفمبر 23

يتوقع خبراء ومحللون ماليون أداء إيجابيا للبورصة المصرية فى تعاملات الأسبوع الحالى، مرجحين تحرك المؤشر الرئيسى”EGX30 “ صوب مستويات 23000 نقطة، مع مواصلة المؤسسات المصرية قيادتها للسوق مع توجهاتها الشرائية تحوطا من قفزات التضخم المحتملة مع الخفض المرتقب لسعر العملة.

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منى عبدالباري

منى عبدالباري

8:30 ص, الأحد, 5 نوفمبر 23