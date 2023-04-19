أنهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة وضع إجراءاتها واستعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وتكثيف كافة جهودها لتلبية احتياجات كافة القطاعات، بالتنسيق مع عدة جهات، أبرزها وزارات الصحة والتنمية المحلية والشباب والرياضة لتأمين التغذية الكهربائية خلال تلك الأيام، خاصة الأماكن الحيوية والعامة.
«الكهرباء» تعلن الطوارئ وتوقف الصيانات استعدادا لعيد الفطر
مسئولون: لا انقطاعات للتيار خلال الإجازات
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