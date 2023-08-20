وافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الإسناد بالأمر المباشر لمركز أبحاث التربة والإنشاءات لتنفيذ عقد إجراء مسح مسارات الربط «خطوط -كابلات » كهربائية لمحطات الجر المغذية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة- العلمين – مرسى مطروح) بالشبكة الكهربائية الموحدة.
«الكهرباء» تسند إجراء مسح مسارات القطار السريع لمركز أبحاث التربة
مشروع القطار السريع يتضمن إنشاء 3 خطوط ، لنقل الأفراد والبضائع بإجمالى أطوال حوالى 2000 كيلو متر
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