تستهدف شركة «القيصر للثروة الحيوانية» استيراد حوالى 13 ألف رأس «عجل حى» من كولومبيا مطلع مايو 2023، بقيمة إجمالية حوالى 550 مليون جنيه كمرحلة أولى، من إجمالى مستهدف 30 ألف رأس بنهاية 2024 بهدف توزيعها على المربين والسوق المصرية.
«القيصر» تستورد 13 ألف رأس ماشية بقيمة 550 مليون جنيه الشهر المقبل
الشركة انتهت من التجهيزات النهائية لاستقبال العجول الحية خلال الشهر المقبل عبر تطهير المزرعة الخاصة
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