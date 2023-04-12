Loading...

«القيصر» تستورد 13 ألف رأس ماشية بقيمة 550 مليون جنيه الشهر المقبل

Loading...

الشركة انتهت من التجهيزات النهائية لاستقبال العجول الحية خلال الشهر المقبل عبر تطهير المزرعة الخاصة

«القيصر» تستورد 13 ألف رأس ماشية بقيمة 550 مليون جنيه الشهر المقبل
محمد فتحي

محمد فتحي

10:51 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23

تستهدف شركة «القيصر للثروة الحيوانية» استيراد حوالى 13 ألف رأس «عجل حى» من كولومبيا مطلع مايو 2023، بقيمة إجمالية حوالى 550 مليون جنيه كمرحلة أولى، من إجمالى مستهدف 30 ألف رأس بنهاية 2024 بهدف توزيعها على المربين والسوق المصرية.

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

محمد فتحي

محمد فتحي

10:51 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23