يدرس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إجراء تعديل جوهرى على كود إنشاء الجراجات فى المبانى السكنية وغيرها، لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتى تشهد طفرة عمرانية فى مختلف المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وبما يقلل التكاليف المالية للمطورين العقاريين واستغلال كل متر من الأرض وتقليل المساحات المهدرة.
«القومى لبحوث الإسكان» يدرس تعديل ضوابط كود إنشاء «الجراجات» فى المدن الجديدة
لتخفيف الأعباء المالية عن المطورين واستغلال كل متر
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