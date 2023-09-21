تتصدر القوانين الاقتصادية أولويات مجلس النواب إثر عودته للانعقاد خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لإقرار عدد من التشريعات المهمة، وعلى رأسها حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، وتضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ومنحة أصحاب المعاشات وغيرها، لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ.
القوانين الاقتصادية تتصدر الأجندة التشريعية للنواب خلال دور الانعقاد الرابع
بدء عودة جلساته الشهر المقبل
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post