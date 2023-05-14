«القطاع المصرفى» يتخذ خطوات متنوعة للحد من تقلبات أسعار العملة وارتفاع التضخم

يواجه القطاع المصرفى المصرى جملة من التحديات أبرزها تقلبات أسعار الصرف الرسمى، ومعدلات التضخم المرتفعة، واتباع البنك المركزى لسياسة نقدية تشددية للسيطرة على ارتفاع الأسعار وكان للحرب الروسية الأوكرانية الأثر الأكبر ، إذ تعد الحدث الأبرز الذى تسبب فى تغيرات اقتصادية كبيرة ألقت بظلالها على معظم دول العالم وذلك بالرغم من مرور عام وثلاثة أشهر على اندلاعها وتحديدا منذ فبراير 2022.