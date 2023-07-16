نجحت وزارة النقل، خلال العامين الماضيين فى إفساح الطريق أمام القطاع الخاص، ليقود سفينة عدد من المشروعات القومية، على رأسها أرصفة المحطات بعدد من الموانئ الحكومية، باعتباره من أفضل المجالات التى تلعب دورًا كبيرًا فى الاقتصاد، وتراهن عليه فى تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى.
القطاع الخاص يقود سفينة مشروعات النقل البحرى
تسعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الرئاسى التى تم الإعلان عنه العام قبل الماضى، والذى يتضمن جذب 10 مليارات دولار
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