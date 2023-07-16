القطاع الخاص يقود سفينة مشروعات النقل البحرى

نجحت وزارة النقل، خلال العامين الماضيين فى إفساح الطريق أمام القطاع الخاص، ليقود سفينة عدد من المشروعات القومية، على رأسها أرصفة المحطات بعدد من الموانئ الحكومية، باعتباره من أفضل المجالات التى تلعب دورًا كبيرًا فى الاقتصاد، وتراهن عليه فى تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى.