حدد خبراء 5 آليات لجذب استثمارات جديدة فى مجال النقل النهرى خاصة بعد توجه وزارة النقل بدعوة شركات القطاع الخاص العاملة فى كافة المشروعات التابعة إلى الاستثمار فى هذا القطاع للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية.
القطاع الخاص يحدد 5 مطالب لتعزيز استثماراته فى «النقل النهري»
تضمنت مطالب الخبراء 5 جوانب مختلفة كل منها يناقش مشكلة محددة وتمثلت بتخفيض رسوم و تراخيص المراكب والسواحل لشركات القطاع الخاص
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