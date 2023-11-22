«الفائدة» و«التضخم» كلمتا السر فى تباطؤ التمويل العقارى

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«الفائدة» و«التضخم» كلمتا السر فى تباطؤ التمويل العقارى
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

11:01 ص, الأربعاء, 22 نوفمبر 23

شهدت السوق المحلية فى السنوات الأخيرة سياسة نقدية تشديدية اتخذها البنك المركزى المصرى مسارًا فى محاولة لتحجيم معدلات التضخم، وارتفاع مواد البناء، وضعف القدرة الشرائية للمواطن، كل تلك العوامل دفعت التمويلات العقارية للتباطؤ ضمن مبادرة البنك المركزى أو قروض خارجها، بحسب تصريحًات خبراء مصرفيون للمال.

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‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

11:01 ص, الأربعاء, 22 نوفمبر 23