ضخت شركة «مونديليز» العاملة فى مجال صناعة المواد الغذائية «البسكويت والشيكولاتة والحلوي»، استثمارات قاربت 334 مليون جنيه خلال آخر عامين فى مصر، منها 163 مليونا خلال 2022، وفقا لتصريحات محمد المرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مونديليز إيجبت فودز للصناعات الغذائية لمنطقة المشرق العربي.
العضو المنتدب للشركة بمنطقة المشرق العربي: 334 مليون جنيه استثمارات «مونديليز ايجيبت» خلال عامين
نحتل المرتبة الثانية عالمياً.. والسوق المحلية تستحوذ على %61 من إنتاجنا
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية