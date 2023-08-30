بدأت شركة «مايديا إيجيبت» العاملة فى صناعة الأجهزة المنزلية تنفيذ خطتها الاستثمارية فى السوق المصرية، المتضمنة ضخ قرابة 160 مليون دولار – بدأت العام الماضى وتستمر حتى 2025 – لترفع جملة استثماراتها فى مصر إلى 246 مليون دولار.
العضو المنتدب لـ«المال»:خطة توسعية لـ«مايديا إيجيبت».. و246 مليون دولار جملة استثمارتها بحلول 2025
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