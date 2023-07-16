نجحت الشركة المصرية للنقل والخدمات التجارية “إيجيترانس” فى إضافة عملاء جدد فى العام الحالى، مع مواصلتها إستراتيجية خمسية للتركيز على المبيعات، وتحقيق نمو قوى فى الربحية ظهر انعكاسها بوضوح فى نتائج الربع الأول من العام الحالى، والتى شهدت قفزة قوية فى الأرباح، واقترابها من إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار “نوسكو”ـ كما أن العوائد الدولارية تسهم بنسبة من 40 إلى %60 من إجمالى الإيرادات الشركة.
العضو المنتدب لـ«إيجيترانس»: العوائد الدولارية تساهم بنسبة %60 من إجمالى الإيرادات ..والتعاقد مع 40 عميلًا جديدًا
سجل صافى ربح “إيجيترانس” بالربع الأول من العام الحالى 25.63 مليون جنيه
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