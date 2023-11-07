العامل السعري والتجميع المحلي يعززان تفوق السيارات الصينية

قال شعبان الحاوي، أحد مستوردى السيارات ، وموزع العديد من الماركات التجارية ومنها «هيونداي، وشيري، وشانجان، وميتسوبيشي» إن الفترة الماضية شهدت تفوق الطرازات الصينية فى سباق المبيعات، بالتزامن مع زيادة معدل إقبال المستهلكين على شرائها لعدة عوامل، منها توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى بفضل مشروعات التصنيع المحلى لعدد من المركبات المنتمية للماركات التجارية وهى «شيري» و«بى واى دي».