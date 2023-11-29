طالب علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة السبع أوتوموتيف موزع العديد من العلامات التجارية بضرورة تسريع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة الأجنبية لصالح شحنات قطع الغيار المستوردة بغرض معالجة النواقص فى الكثير من الأجزاء.
«العامة للسيارات» تطالب بتسريع وتيرة فتح اعتمادات قطع الغيار لمعالجة النواقص
البنوك تبرر التأخير فى فتح الاعتمادات المستندية أو الموافقة على مبالغ أقل بأنها تتبع جدولًا يحدد الأولويات
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