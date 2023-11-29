بخطوات مدروسة بدقة تواصل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تنفيذ خططها الطموح لتسريع وتيرة التنمية فى المشروع القومي، مستندة فى ذلك على تقديم كافة أنواع الدعم والتيسيرات للشركات القائمة، بخلاف طرح المرحلة الثانبة بأفكار مبتكرة تضمن وجود كبار المطورين.
«العاصمة الإدارية» تتسلح بالدراسات الدقيقة لتسريع وتيرة التنمية ودعم المشروعات القائمة وجذب المطورين
255 مليار جنيه إجمالى الأصول وفقًا للقوائم المالية
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