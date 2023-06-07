قال خالد خليل، الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو» المتخصصة فى إنتاج وتشكيل المعادن والدهانات البلاستيكية، إن نجاح محاولات جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر بقطاع السيارات ومكوناتها مرهون بوضوح رؤية الدولة بخصوص المزايا التى يمكن منحها عبر إستراتيجية النهوض بالصناعة، فضلًا عن استقرار أسعار الصرف.
«الصناعات المغذية»: جذب الكيانات العالمية مرهون بصدور إستراتيجية السيارات واستقرار أسعار الصرف
بعد إعلان الحكومة عن إدراجها ضمن 152 فرصة استثمارية بحوافز خاصة
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