لعبت «الصفقات» دورًا كبيرًا فى ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر فبراير الماضى مقارنة بالشهر الأول من العام، لتتبادل الشقيقتان «إى إف جى هيرميس الدولية» و«هيرمس للوساطة» الأدوار ما بين الصدارة والوصيف، فى حين قفزت «العربى الأفريقى» 12 مركزا دفعة واحدة.
الصفقات تُحدث تغييرات كبيرة لترتيب العشر الكبار فى السمسرة خلال فبراير الماضى
الشقيقتان «إى إف جي» و«هيرميس للوساطة» تتبادلان الأدوار
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