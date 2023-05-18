منحت أحداث السودان الأخيرة فرصة للخطوط الملاحية العاملة فى البحر الأحمر لزيادة خدماتها الملاحية عبر الموانئ البحرية من ميناء بورتسودان السودانى وحتى موانئ سفاجا والسخنة، كبديل عن النقل البرى الذى تسببت الأزمة فى توقفه بشكل كامل، فضلا عن زيادة سعر السولار التى دفعت لتحريك أسعار نوالين شحن ونقل البضائع بالشاحنات.
«الصراع السودانى» يمنح الخطوط الملاحية فرصة زيادة خدماتها فى موانئ البحر الأحمر
باعتبارها أن عنصر الأمن أمامها أفضل من الشاحنات البرية
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