توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، تراجع واردات مصر من المركبات بمختلف فئاتها بنسب تصل إلى %50 بنهاية العام الحالى، على خلفية استمرار القيود المفروضة على الاستيراد التجارى وارتفاع التكلفة، بالإضافة إلى ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك لجلب الطرازات كاملة الصنع من الخارج.
«الشعبة العامة»: 50% تراجعا مرتقبا في واردات المركبات بنهاية العام
سوق السيارات ما زالت تعانى من حالة من التخبط الشديد فى حركة المبيعات جراء عدم استقرار الأسعار
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