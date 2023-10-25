«الشعبة العامة»: 50% تراجعا مرتقبا في واردات المركبات بنهاية العام

توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، تراجع واردات مصر من المركبات بمختلف فئاتها بنسب تصل إلى %50 بنهاية العام الحالى، على خلفية استمرار القيود المفروضة على الاستيراد التجارى وارتفاع التكلفة، بالإضافة إلى ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك لجلب الطرازات كاملة الصنع من الخارج.