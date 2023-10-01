الشعبة العامة للسيارات ترحب بتعديل إجراءات الاستيراد لـ«المغتربين»

طالب بتطبيق الإعفاءات الجمركية على جميع السيارات الواردة ضمن الاتفاقيات الدولية

الشعبة العامة للسيارات ترحب بتعديل إجراءات الاستيراد لـ«المغتربين»
المال - خاص

المال - خاص

9:06 ص, الأحد, 1 أكتوبر 23

رحب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، بتعديل الإجراءات التى قامت بها الدولة على مبادرة المصريين المقيمين فى الخارج، والتى تسهم فى تسهيل إجراءات استيراد ودخول المركبات الواردة عبر الموانئ المصرية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.

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المال - خاص

المال - خاص

9:06 ص, الأحد, 1 أكتوبر 23