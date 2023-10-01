رحب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، بتعديل الإجراءات التى قامت بها الدولة على مبادرة المصريين المقيمين فى الخارج، والتى تسهم فى تسهيل إجراءات استيراد ودخول المركبات الواردة عبر الموانئ المصرية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
الشعبة العامة للسيارات ترحب بتعديل إجراءات الاستيراد لـ«المغتربين»
طالب بتطبيق الإعفاءات الجمركية على جميع السيارات الواردة ضمن الاتفاقيات الدولية
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