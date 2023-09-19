قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، ورئيس شركة “السبع أوتوموتيف” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن تجديد مبادرة إعفاء المواطنين المقيمين فى الخارج من سداد الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات الواردة يعزز من فرص استيراد ودخول الطرازات الأوروبية والكهربائية.
«الشعبة العامة»: تجديد مبادرة المغتربين يعزز فرص استيراد السيارات الأوروبية والكهربائية
ليست هناك تداعيات سلبية على حركة سوق السيارات المحلية
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