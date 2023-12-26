كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة بغرفة الجيزة، أنه مستهدف التشغيل التجريبى لمنظومة طرح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير 2024.
«الشعبة العامة»: بدء التشغيل التجريبي لطرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات يناير المقبل
منظومة الخبز المدعم يتم دعمها بقيمة 91 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة
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