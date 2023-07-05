كشف المهندس سامح السيد رئيس مجلس إدارة شركة «GRT» للدواجن، ورئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن تطورات الاتفاق الخاص بإنشاء شركة جديدة لمجازر الدواجن بمحافظة بنى سويف باستثمارات سعودية إماراتية قيمتها 100 مليون دولار بالتعاون مع الجانب المصري.
«الشعبة»: إنهاء تأسيس شركة مجازر الدواجن ببنى سويف وبدء التشغيل أكتوبر 2023
سيتم التشغيل عبر الاستعانة بأحدث المعدات الهولندية والألمانية بسعة إجمالية 48 ألف طائر يوميا لتغطية احتياجات السوق المصرية
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