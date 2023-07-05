Loading...

«الشعبة»: إنهاء تأسيس شركة مجازر الدواجن ببنى سويف وبدء التشغيل أكتوبر 2023

Loading...

سيتم التشغيل عبر الاستعانة بأحدث المعدات الهولندية والألمانية بسعة إجمالية 48 ألف طائر يوميا لتغطية احتياجات السوق المصرية

«الشعبة»: إنهاء تأسيس شركة مجازر الدواجن ببنى سويف وبدء التشغيل أكتوبر 2023
محمد فتحي

محمد فتحي

10:43 ص, الأربعاء, 5 يوليو 23

كشف المهندس سامح السيد رئيس مجلس إدارة شركة «GRT» للدواجن، ورئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن تطورات الاتفاق الخاص بإنشاء شركة جديدة لمجازر الدواجن بمحافظة بنى سويف باستثمارات سعودية إماراتية قيمتها 100 مليون دولار بالتعاون مع الجانب المصري.

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

محمد فتحي

محمد فتحي

10:43 ص, الأربعاء, 5 يوليو 23