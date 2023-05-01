تتبنى شركة «جلف كابيتال» خطة توسعية كبيرة خلال العام الجارى 2023 قائمة على عدد من المحاور تتمثل فى زيادة صفقات الاستثمار المباشر بكافة الدول التى تعمل بها ومن بينها مصر ودول الخليج العربى وبعض دول جنوب شرق آسيا بما فى ذلك الهند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وكوريا الجنوبية .
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى فى حوار مع«المال»: «جلف كابيتال» تتبنى خطة كبيرة للتوسع خلال 2023 بعدة دول ومنها مصر
استهداف العديد من القطاعات على رأسها التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية
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