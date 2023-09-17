تقدم نادى الاتحاد السكندرى بطلب إلى محافظ الإسكندرية لتعديل التخصيص الصادر لفرع النادى الجديد بـ «أرض الغابة الترفيهية” بمنطقة سموحة من إقامة ملاعب رياضية ومبان خدمية وإدارية ليشمل إضافة محال تجارية داخل النادى وعلى أسواره، وذلك بعد أن تقرر الالتزام بعدم إنشاء أى محال .
«الشريف» يتراجع عن إلزام «الاتحاد السكندري» بعدم استغلال أرضه فى الأنشطة التجارية
وافق على إنشاء محال تجارية بفرع النادى الجديد وعلى أسواره
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