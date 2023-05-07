ظهر مفهوم الشركات الناشئة وريادة الأعمال على الساحة فى مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 وإطلاق مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات برامج تحفيزية وحضانات تكنولوجية لدعم ورعاية المطورين.
الشركات الناشئة موضة ثورة يناير.. و«سويفل» تجربة مصرية وصلت للعالمية
بدأ مجتمع المطورين يتخذون من أماكن بعينها مثل الحرم اليونانى (الجريك كامبس) بالجامعة الأمريكية فى القاهرة
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