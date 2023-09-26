استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته -أمس- باليوم الأول لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، تجربة مصر فى القطاع، مؤكدا الرغبة فى حصد مزيد من الدعم، بعد تسجيل محفظة البنك الاستثمارية فى مصر مستوى 1.3 مليار دولار.
السيسى: مصر تتطلع لمزيد من دعم «الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية»
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