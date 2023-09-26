السيسى: مصر تتطلع لمزيد من دعم «الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية»

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السيسى: مصر تتطلع لمزيد من دعم «الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية»
منى عبدالباري

منى عبدالباري

8:46 ص, الثلاثاء, 26 سبتمبر 23

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته -أمس- باليوم الأول لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، تجربة مصر فى القطاع، مؤكدا الرغبة فى حصد مزيد من الدعم، بعد تسجيل محفظة البنك الاستثمارية فى مصر مستوى 1.3 مليار دولار.

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منى عبدالباري

منى عبدالباري

8:46 ص, الثلاثاء, 26 سبتمبر 23