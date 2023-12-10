أخلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية الشواطئ الكائنة فى حى المنتزة أول وثانٍ، تمهيدا للبدء فى مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية عقب موافقة وزارة الرى والموارد المائية عليه، وذلك على مساحة 4.400 كيلومتر تقريبا، ليصبح الطريق 5 حارات مرورية لكل اتجاه، بحسب مصدر مسئول فى الإدارة.
«السياحة والمصايف» تُخلى شواطئ «المنتزة أول وثانٍ» لتوسيع كورنيش الإسكندرية
قيمة الرسوم السنوية للكبائن بلغت 90.700 ألف جنيه، ورسوم كارنيه ضيافة الكبائن 2.000، وشهادات حسن سير نحو 200
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