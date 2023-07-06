علمت «المال» من مصدر مطلع، أن شركة السويس للشحن والتفريغ، تقدمت بطلب رسمى لوزارة النقل لمشاركة «القناة للتوكيلات الملاحية» التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، لاستغلال ساحات كانت طرحتها هيئة موانئ البحر الأحمر مؤخرًا بميناء سفاجا، وفازت بها “القناة للتوكيلات الملاحية” باجمالى مساحة تقترب من 40 ألف متر مربع.
«السويس للشحن» تسعى لمشاركة «القناة للتوكيلات الملاحية» فى استغلال ساحات تخزين بميناء سفاجا
على مساحة تقترب من 40 ألف متر مربع
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