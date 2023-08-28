يعمل جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة على الانتهاء من وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بعد أن وصلت نسبة الإنجاز لما يقرب من %65 من إجمالى الوحدات المراد تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمدينة المقدرة بـ 300 فدان، كما تشهد المدينة اهتماما من مستثمرين لإنشاء مصانع.
«السويس الجديدة» تشهد انطلاق 15 مصنعا بنهاية العام
مخلوف: مشروعات منتظرة لمستثمرين من السعودية واليمن وفرنسا وإيطاليا
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