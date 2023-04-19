ساهم ارتفاع صافى الدخل السنوى فى السويد (أكثر من 35 ألف يورو) فى دفع حصة المركبات الكهربائية لنحو %56.1 من جملة المبيعات خلال 2022، فيما لا زالت الدول الأقل دخلًا تكافح لإقناع المواطنين بالتحول نحو الطاقة النظيفة ففى سلوفاكيا التى يقدر فيها متوسط صافى الدخل السنوى بنحو 11 ألف يورو لا تتجاوز حصة الفئة الكهربائية %3.7.
«السويد» على رأس الدول الأوروبية الأكثر مبيعاً لـلسيارات الكهربائية
بنسبة %56 نتيجة ارتفاع الدخول
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