قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى للتنمية الصناعية، إن عدد طلبات المستثمرين للحصول على أراضٍ فى منطقة «السخنة 306» تتجاوز مساحتها المليون متر مربع، من إجمالى 3.6 مليون تُمثل المرحلة الأولى المخصصة للشركة لتنفيذ أعمال المرافق والخدمات على مساحة 10 ملايين متر مربع.
«السويدي للتنمية» تتلقى طلبات تخصيص مليون متر مربع في «السخنة 306»
التكلفة الإجمالية لأعمال ترفيق المرحلة الأولى ارتفعت لتسجل 1.5 مليار جنيه
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post