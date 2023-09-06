أجرت «المال» جولة داخل 5 مصانع تتبع شركة السكر والصناعات التكاملية ، إحدى توابع «القابضة للصناعات الغذائية»، التابعة لوزارة التموين فى الحوامدية بمحافظة الجيزة، خلال افتتاح وحدات الأكسجين والنيتروجين بمصانع الكيماويات، ووحدة الكحول المطلق %99.9 وإعادة تأهيل خزانين للكحول، والذى يتم من خلاله إنتاج الخل بمصانع التقطير، ووحدة إنتاج الخل 5 و%11 إضافة لافتتاح منفذ بيع مصانع فينوس للصناعات الغذائية، بتكلفة 250 ألف جنيه، ومصنع تعبئة السكر.
«السكر والصناعات التكاملية»: 100 مليون جنيه تكلفة تطوير وإقامة وحدات جديدة بالمصانع التابعة
مصنع المربى يضم 3 خطوط إنتاج «تين ـ فراولة ـ مشمش»
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