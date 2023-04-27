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«السعودية المصرية للتعمير» تستعد لإقامة مشروع عمرانى بمنطقة آثار الساحل الشمالى

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بالشراكة مع «هيئة المجتمعات» على مساحة 100 فدان

«السعودية المصرية للتعمير» تستعد لإقامة مشروع عمرانى بمنطقة آثار الساحل الشمالى
شريف عمر

شريف عمر

9:07 ص, الخميس, 27 أبريل 23

تنوى الشركة السعودية المصرية للتعمير إقامة مشروع عمرانى متكامل بالقرب فى منطقة الآثار بالساحل الشمالى، بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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شريف عمر

شريف عمر

9:07 ص, الخميس, 27 أبريل 23