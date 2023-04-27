تنوى الشركة السعودية المصرية للتعمير إقامة مشروع عمرانى متكامل بالقرب فى منطقة الآثار بالساحل الشمالى، بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
«السعودية المصرية للتعمير» تستعد لإقامة مشروع عمرانى بمنطقة آثار الساحل الشمالى
بالشراكة مع «هيئة المجتمعات» على مساحة 100 فدان
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- المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير
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- محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير
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