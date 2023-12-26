حصلت “المال” على تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى، يوضح كميات التقاوى التى تم استيرادها خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى 20 ديسمبر 2023، إذ تم استيراد ما يقرب من 91851 طنا مقابل 133483 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، نتيجة التغيرات المناخية فى أوروبا، وأيضا صعوبة تدبير العملة الخضراء.
«الزراعة»: 91851 طنا واردات تقاوي البطاطس الأوروبية
سعر تداول البطاطس الاستهلاكية الجديدة لا يزال مرتفعًا لأن كمياتها قليلة
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