أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى معهد البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية خلال العام الجارى أن مساحة زراعة 5 محاصيل تصديرية هى البطاطس، الفراولة، الثوم، البطاطا، الخرشوف، سجلت 738 ألف فدان بإنتاجية 8.8 مليون طن خلال العام الجارى، خلال رصد لموسم الزراعة لعام 2023.
«الزراعة»: 8.8 مليون طن إنتاجية 5 حاصلات ذات أسواق خارجية بالعام الجارى
استهداف الوصول إلى 2 مليون طن موالح مصدرة قريبًا
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post