«الزراعة»: 8.8 مليون طن إنتاجية 5 حاصلات ذات أسواق خارجية بالعام الجارى

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«الزراعة»: 8.8 مليون طن إنتاجية 5 حاصلات ذات أسواق خارجية بالعام الجارى
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

11:17 ص, الثلاثاء, 12 ديسمبر 23

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى معهد البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية خلال العام الجارى أن مساحة زراعة 5 محاصيل تصديرية هى البطاطس، الفراولة، الثوم، البطاطا، الخرشوف، سجلت 738 ألف فدان بإنتاجية 8.8 مليون طن خلال العام الجارى، خلال رصد لموسم الزراعة لعام 2023.

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الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

11:17 ص, الثلاثاء, 12 ديسمبر 23