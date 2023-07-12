«الزراعة »: مساحة القطن تسجل 253 ألف فدان تمثل %77 من المستهدف

أكبر المحافظات من حيث المساحة هى كفر الشيخ تيها الشرقية والبحيرة والدقهلية وبنى سويف

«الزراعة »: مساحة القطن تسجل 253 ألف فدان تمثل %77 من المستهدف
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:40 ص, الأربعاء, 12 يوليو 23

كشفت مصادر بوزارة الزراعة عن أن مساحة القطن سجلت فى المحافظات حتى الآن 253  ألف فدان تمثل %77  تقريبا من المستهدف وهو 325 ألف خلال الموسم الجديد الذى بدأ زراعته أبريل الماضى وجار عمليات الرصد والمتابعة لتوثيق المساحة المرتقبة بشكل نهائى على أن يحين الجنى والحصاد نوفمبر المقبل  .

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الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:40 ص, الأربعاء, 12 يوليو 23