قررت وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات التبكير بوقف صدور الموافقات النهائية للمبيدات التى تندرج تحت المادة الفعالة “جليفوسات” إلى 30 سبتمبر المقبل، والتى سبق أن تم تحديد آخر موعد لتداولها فى 31 ديسمبر 2023، وذلك بناء على توصية اللجنة مؤخرًا.
«الزراعة» تقرر التبكير بوقف تداول مبيدات «جليفوسات» لنهاية سبتمبر المقبل
المبيدات المندرجة تحت المادة الفعالة “جليفوسات” تقاوم الحشائش العريضة الأوراق
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