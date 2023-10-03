أصدرت وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية 7 توصيات جديدة لمواد فعالة معتمدة بتركيزات مختلفة بدأ لمكافحة دودة ورق القطن وديدان اللوز خلال عام كامل، فى 17 سبتمبر الماضى وينتهى فى 16 سبتمبر المقبل كبدائل لمبيد “كلوربيريفوس” الذى تم تقييد تداوله فى الأسواق لخطورته على الصحة البيئية والبشرية.
«الزراعة» تعتمد 6 مواد فعالة لمكافحة آفات القطن
التسجيل والتقدم بالبرنامج التجريبى أبرز الاشتراطات
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