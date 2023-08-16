تستعد وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات الزراعية وإدارة إنتاج وتوزيع التقاوى فى تقديم حوافز إضافية لتشجيع المزارعين للتوسع فى مساحة محصول القمح الموسم الجديد 2023 – 2024 الذى تنطلق باكورة مراحله من توشكى وشرق العوينات فى أكتوبر المقبل.
«الزراعة» تعتمد على 3 عوامل أساسية لتشجيع التوسع فى مساحات القمح
الحقول الإرشادية تمثل تجارب نموذجية فى كل منطقة، حيث يتم اختيار أفضل المزارعين والأراضى لكى يتم نشر المعرفة حول الحقل
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