أصدرت وزارة الزراعة ممثلة فى إدارة الحجر الزراعى حزمة إجراءات جديدة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لتقديم طلبات التصدير، والتى تم تطبيقها تجريبيا لتكون بديلا للمنظومة المستندية أو اليدوية المعمول بها لفترة مؤقتة لحين إطلاق الإلكترونية بشكل تام قريبا بهدف تتبع الصادرات و تحييد استخدام العامل البشرى قدر الإمكان.
«الزراعة» تصدر حزمة إجراءات جديدة لتقديم طلبات تصدير الحاصلات إلكترونيا
صلاحية طلب الفحص وإتمام الإجراءات عليه مرتبطة بالتحقق من سداد جميع الرسوم وإجراءات استخراج شهادات الصحة النباتية
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post