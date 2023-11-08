دفع الركود ونقص المعروض اللذين تعانى منهما سوق السيارات فى مصر العديد من الموزعين إلى التراجع عن سياسة تسليم كميات لبعض التجار على سبيل الأمانة لتسويقها فى معارضهم، على أن يتم سداد قيمتها بعد البيع مع التشارك فى هوامش الأرباح المحققة.
الركود ونقص المعروض يدفعان موزعى سيارات للتراجع عن سياسة البيع بنظام الأمانات لدى التجار
الموزعون يجدون صعوبات فى الحصول على حصص من الوكلاء، بسبب إعطاء الأخيرين الأولوية لتزويد معارضهم باحتياجاتها
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