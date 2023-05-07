اتسم أداء شركات قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات فى البورصة المصرية بالإيجابية خلال العام المالى الماضى، كما بينت نتائج أعمالها إذ بلغ متوسط ربحيتها نحو %38.1 كما حققت جميعها معدلات نمو ملحوظة باستثناء شركة أوراسكوم، التى تعد الوحيدة المتخلفة عن نظيراتها مسجلة تراجعا ملحوظا فى أرباحها.
الربحية تسيطر على أداء شركات قطاع الاتصالات فى البورصة بمتوسط 38.1%
شركات الاتصالات الكبرى التى خرجت فى فترات سابقة من البورصة المصرية لم تبد أسبابا صريحة لذلك
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