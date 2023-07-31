أشاد محمد عامر، الرئيس التنفيذى لمدينة الجونة إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية، بالتيسيرات الأخيرة التى منحتها الحكومة لتنشيط برنامج سياحة اليخوت، والذى سيؤدى لزيادة عدد السياح فى الفترة القادمة، وكلها عوامل تدفع مدينة الجونة لضخ مزيد من الاستثمارات لإنشاء وتطوير المراسى القائمة.
الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: تأثيرات إيجابية مرتقبة بعد تيسيرات الحكومة لملف سياحة اليخوت
نعمل على تدبير مساحات وعدد من المراسى المختلفة لاستضافة جميع الأنواع
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